S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Moodys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Moodys-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 471,04 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,123 Moodys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 485,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.029,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,98 Prozent gesteigert.
Moodys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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