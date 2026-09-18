S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Motorola Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

18.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Motorola Solutions gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Motorola Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75,63 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Motorola Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,222 Motorola Solutions-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 459,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.078,01 USD wert. Damit wäre die Investition um 507,80 Prozent gestiegen.

Motorola Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net