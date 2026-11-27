Motorola Solutions-Performance

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Motorola Solutions-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Motorola Solutions -Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 320,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Motorola Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,185 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 541,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.870,93 USD wert. Damit wäre die Investition 68,71 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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