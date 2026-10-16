S&P 500-Papier Motorola Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Motorola Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Motorola Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 16.10.2016 wurde die Motorola Solutions-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73,58 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Motorola Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 135,906 Motorola Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 456,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.026,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 520,26 Prozent angezogen.
Der Motorola Solutions-Wert an der Börse wurde auf 74,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Motorola Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Motorola Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen