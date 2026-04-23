S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MSCI von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen MSCI-Einstiegs gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde das MSCI-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,328 MSCI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 784,99 USD, da sich der Wert eines MSCI-Anteils am 27.04.2026 auf 591,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 684,99 Prozent vermehrt.
MSCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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