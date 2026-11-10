S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in MSCI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 10.11.2016 wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,320 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.964,15 USD, da sich der Wert eines MSCI-Papiers am 09.11.2026 auf 646,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 696,41 Prozent vermehrt.
MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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