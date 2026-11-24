Lukratives MSCI-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MSCI-Aktien verdienen können.

Am 24.11.2023 wurde die MSCI-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MSCI-Anteile an diesem Tag 528,35 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,189 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 627,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,79 USD wert. Mit einer Performance von +18,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

MSCI wurde am Markt mit 43,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net