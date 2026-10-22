S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nasdaq-Investment

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Nasdaq eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nasdaq-Anteile bei 67,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,487 Nasdaq-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 96,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,95 Prozent vermehrt.

Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net