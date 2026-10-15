S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden Nasdaq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49,37 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,552 Nasdaq-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 91,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.626,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86,27 Prozent vermehrt.
Nasdaq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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