S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nasdaq eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nasdaq-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Nasdaq-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,439 Nasdaq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.526,50 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Anteils am 18.11.2026 auf 105,72 USD belief. Damit wäre die Investition um 52,65 Prozent gestiegen.
Nasdaq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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