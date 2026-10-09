S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable News-Anlage?

09.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in News-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das News-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,11 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die News-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,087 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 205,32 USD, da sich der Wert eines News-Papiers am 08.10.2026 auf 28,97 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 105,32 Prozent.

Der Börsenwert von News belief sich zuletzt auf 15,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net