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S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
23.20 EUR -3.80 EUR -14.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit News-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die News-Aktie investiert hätte, hätte er nun 84,104 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.227,08 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 05.11.2026 auf 26,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 122,71 Prozent erhöht.

News wurde am Markt mit 16,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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27.01.15 New New a Outperform FBR Capital

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