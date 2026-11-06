S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit News-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die News-Aktie investiert hätte, hätte er nun 84,104 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.227,08 USD, da sich der Wert einer News-Aktie am 05.11.2026 auf 26,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 122,71 Prozent erhöht.
News wurde am Markt mit 16,47 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf News
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen