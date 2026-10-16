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News-Performance

S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen News-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
26.60 EUR 0.60 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die News-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die News-Anteile bei 25,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,595 News-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.166,35 USD, da sich der Wert eines News-Papiers am 15.10.2026 auf 30,22 USD belief. Das entspricht einem Plus von 16,63 Prozent.

Der Börsenwert von News belief sich zuletzt auf 16,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.01.15 New New a Outperform FBR Capital

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