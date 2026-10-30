S&P 500-Papier News-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades News-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,90 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die News-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,367 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 29,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,60 Prozent vermehrt.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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