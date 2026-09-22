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S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News B von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
28.20 EUR 0.20 EUR 0.71 %
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Heute vor 10 Jahren wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,53 USD wert. Bei einem News B-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,882 News B-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der News B-Aktie auf 32,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +126,15 Prozent.

News B war somit zuletzt am Markt 17,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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