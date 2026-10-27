S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in News B-Aktien verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,96 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 322,997 News B-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (33,47 USD), wäre die Investition nun 10.810,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von News B belief sich zuletzt auf 18,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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