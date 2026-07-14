S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentable News B-Anlage?

21.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,277 News B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,77 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 20.07.2026 auf 32,21 USD belief. Mit einer Performance von +37,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

News B war somit zuletzt am Markt 17,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net