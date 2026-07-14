DAX 24.933 +0,3%ESt50 6.263 +0,6%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.786 +1,1%Bitcoin 58.498 +2,4%Euro 1,1407 -0,1%Öl 91,3 +2,4%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable News B-Anlage?

S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
27.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,277 News B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,77 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 20.07.2026 auf 32,21 USD belief. Mit einer Performance von +37,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

News B war somit zuletzt am Markt 17,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle News B Aktie News

Werbung

News B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.