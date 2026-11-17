S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in News B von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades News B-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,35 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 809,717 News B-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 29,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.943,32 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 139,43 Prozent gesteigert.
Insgesamt war News B zuletzt 16,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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