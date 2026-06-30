S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr bedeutet

Rentable News B-Investition?

16:00

Bei einem frühen News B-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit News B -Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,92 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die News B-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,481 News B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (30,02 USD), wäre die Investition nun 885,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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