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Rentable News B-Investition?

S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen News B-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
26.80 EUR 0.80 EUR 3.08 %
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit News B-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,92 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die News B-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,481 News B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (30,02 USD), wäre die Investition nun 885,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent.

Am Markt war News B jüngst 16,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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