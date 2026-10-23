S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NextEra Energy-Aktien gewesen.
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NextEra Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,52 USD. Bei einem NextEra Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,941 NextEra Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 81,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,97 Prozent gesteigert.
NextEra Energy war somit zuletzt am Markt 163,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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