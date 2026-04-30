S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren NextEra Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem NextEra Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des NextEra Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,05 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 151,400 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 97,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.819,08 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 14.819,08 USD, was einer positiven Performance von 48,19 Prozent entspricht.
NextEra Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,81 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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