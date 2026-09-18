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Langfristige Investition

S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextEra Energy Inc
70.76 EUR 0.64 EUR 0.91 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die NextEra Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NextEra Energy-Papier bei 70,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,126 NextEra Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.148,18 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 17.09.2026 auf 81,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,82 Prozent zugenommen.

Insgesamt war NextEra Energy zuletzt 167,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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13.08.19 NextEra Energy Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 NextEra Energy Sector Perform Scotia Howard Weil
18.07.16 NextEra Energy Buy Mizuho
17.03.16 NextEra Energy Buy Argus Research Company
13.01.16 NextEra Energy Buy UBS AG

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