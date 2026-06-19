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NextEra Energy-Performance

S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextEra Energy Inc
77,13 EUR -0,17 EUR -0,22%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem NextEra Energy-Papier statt. Diesen Tag beendete das NextEra Energy-Papier bei 70,99 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das NextEra Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,086 NextEra Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 87,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.235,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent.

Insgesamt war NextEra Energy zuletzt 183,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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