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Lukrativer NextEra Energy-Einstieg?

S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren NextEra Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextEra Energy Inc
78.09 EUR -0.45 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das NextEra Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 30,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324,728 NextEra Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 28.657,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186,57 Prozent vermehrt.

NextEra Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 185,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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NextEra Energy Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
13.08.19 NextEra Energy Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 NextEra Energy Sector Perform Scotia Howard Weil
18.07.16 NextEra Energy Buy Mizuho
17.03.16 NextEra Energy Buy Argus Research Company
13.01.16 NextEra Energy Buy UBS AG

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