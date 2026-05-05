S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Norfolk Southern-Aktionäre erwarten
Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Norfolk Southern am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,40 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 1,22 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das entspricht einer Verringerung der Norfolk Southern- Gesamtausschüttung um 0,491 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.
Norfolk Southern- Ausschüttungsrendite im Fokus
Schlussendlich notierte der Norfolk Southern-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 313,39 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Norfolk Southern-Aktie 1,87 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,30 Prozent.
Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Norfolk Southern-Kurs via New York 51,34 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 54,45 Prozent stärker zugelegt als der Norfolk Southern-Kurs.
Norfolk Southern- Dividendenaussichten
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 5,38 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,72 Prozent zurückgehen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Norfolk Southern
Die Dividenden-Aktie Norfolk Southern gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 71,410 Mrd. USD wert. Das KGV von Norfolk Southern beläuft sich aktuell auf 22,65. Im Jahr 2025 erzielte Norfolk Southern einen Umsatz von 12,180 Mrd.USD sowie ein EPS von 12,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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