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Lukratives NortonLifeLock-Investment?

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren abgeworfen

19.03.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
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Am 19.03.2023 wurde die NortonLifeLock-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die NortonLifeLock-Aktie letztlich bei 16,32 USD. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,275 NortonLifeLock-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 20,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.261,03 USD wert. Mit einer Performance von +26,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 12,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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