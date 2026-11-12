S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

12.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,00 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 400,000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 30,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.254,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,54 Prozent gesteigert.

Insgesamt war NortonLifeLock zuletzt 17,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net