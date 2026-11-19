Profitable NortonLifeLock-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NortonLifeLock-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde die NortonLifeLock -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 26,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,837 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 30,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,92 USD wert. Mit einer Performance von +16,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf NortonLifeLock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NortonLifeLock

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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