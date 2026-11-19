S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NortonLifeLock-Aktien gewesen.
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Vor 1 Jahr wurde die NortonLifeLock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 26,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,837 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 30,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,92 USD wert. Mit einer Performance von +16,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war NortonLifeLock jüngst 17,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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