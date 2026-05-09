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S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NortonLifeLock-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NortonLifeLock-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,22 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 6,165 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (23,29 USD), wäre das Investment nun 143,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,59 Prozent zugenommen.

NortonLifeLock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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