S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lukratives NortonLifeLock-Investment?

15.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.10.2016 wurde die NortonLifeLock-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die NortonLifeLock-Aktie letztlich bei 24,09 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,511 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 987,96 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,20 Prozent.

NortonLifeLock wurde am Markt mit 14,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net