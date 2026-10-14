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Lukratives Norwegian Cruise Line-Investment?

S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norwegian Cruise Line Ltd
14.93 USD -0.39 USD -2.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Norwegian Cruise Line-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Norwegian Cruise Line-Aktie bei 14,86 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,729 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 15,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,10 USD wert. Mit einer Performance von +3,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 6,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.18 Norwegian Cruise Line Buy Deutsche Bank AG
19.10.17 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.17 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
14.10.16 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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