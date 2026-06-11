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Rentable Norwegian Cruise Line-Anlage?

S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr abgeworfen

17.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norwegian Cruise Line-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norwegian Cruise Line Ltd
16,83 EUR 0,96 EUR 6,05%
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Am 17.06.2025 wurde das Norwegian Cruise Line-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 55,157 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.121,35 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Anteils am 16.06.2026 auf 20,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,13 Prozent vermehrt.

Norwegian Cruise Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
10.08.2018Norwegian Cruise Line BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.2018Norwegian Cruise Line BuyDeutsche Bank AG
19.10.2017Norwegian Cruise Line BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.2017Norwegian Cruise Line NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
14.10.2016Norwegian Cruise Line NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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10.08.2018Norwegian Cruise Line BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.2018Norwegian Cruise Line BuyDeutsche Bank AG
19.10.2017Norwegian Cruise Line BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.07.2016Norwegian Cruise Line BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.03.2016Norwegian Cruise Line BuySunTrust Robinson Humphrey, Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2017Norwegian Cruise Line NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
14.10.2016Norwegian Cruise Line NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
05.10.2016Norwegian Cruise Line NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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