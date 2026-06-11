S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norwegian Cruise Line-Aktie gebracht.
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Am 17.06.2025 wurde das Norwegian Cruise Line-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 55,157 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.121,35 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Anteils am 16.06.2026 auf 20,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,13 Prozent vermehrt.
Norwegian Cruise Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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