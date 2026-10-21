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S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Norwegian Cruise Line-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norwegian Cruise Line Ltd
15.64 USD -0.02 USD -0.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,50 USD. Bei einem Norwegian Cruise Line-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,216 Norwegian Cruise Line-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 613,73 USD, da sich der Wert einer Norwegian Cruise Line-Aktie am 20.10.2026 auf 15,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,63 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Norwegian Cruise Line eine Börsenbewertung in Höhe von 7,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.18 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.18 Norwegian Cruise Line Buy Deutsche Bank AG
19.10.17 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.17 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
14.10.16 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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