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Lukrative NXP Semiconductors-Investition?

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
229.95 EUR -6.55 EUR -2.77 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NXP Semiconductors-Anteile 190,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,601 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 270,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.237,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von NXP Semiconductors belief sich jüngst auf 70,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.12.21 NXP Semiconductors Sell UBS AG
02.11.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
01.11.18 NXP Semiconductors Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
07.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC