S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen NXP Semiconductors-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NXP Semiconductors-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 80,07 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124,891 NXP Semiconductors-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 298,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.297,36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 272,97 Prozent.
Der Marktwert von NXP Semiconductors betrug jüngst 74,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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