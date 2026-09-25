S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen

NXP Semiconductors-Investment

25.09.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NXP Semiconductors -Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 226,81 USD. Bei einem NXP Semiconductors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,441 NXP Semiconductors-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 230,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,48 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 101,48 USD, was einer positiven Performance von 1,48 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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