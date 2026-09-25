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NXP Semiconductors-Investment

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
201.30 EUR -1.10 EUR -0.54 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NXP Semiconductors-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 226,81 USD. Bei einem NXP Semiconductors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,441 NXP Semiconductors-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 230,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,48 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 101,48 USD, was einer positiven Performance von 1,48 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete NXP Semiconductors eine Marktkapitalisierung von 59,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.12.21 NXP Semiconductors Sell UBS AG
02.11.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
01.11.18 NXP Semiconductors Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
07.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC

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