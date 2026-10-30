S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable NXP Semiconductors-Investition?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in NXP Semiconductors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.10.2023 wurden NXP Semiconductors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NXP Semiconductors-Papier bei 170,18 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,761 NXP Semiconductors-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 266,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15.630,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,31 Prozent vermehrt.

NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net