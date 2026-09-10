S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Organon Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Organon Company-Anlage im Blick

10.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Organon Company-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Organon Company -Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Organon Company-Aktie an diesem Tag 10,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 974,659 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.323,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,24 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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