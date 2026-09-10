DAX 25.420 -0,6%ESt50 6.277 -0,5%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,99 -1,8%Nas 26.146 -0,4%Bitcoin 66.430 -1,3%Euro 1,1627 -0,1%Öl 105,1 +3,9%Gold 4.360 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Organon Company-Anlage im Blick

S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Organon Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Organon Company-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
11.74 EUR 0.00 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Organon Company-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Organon Company-Aktie an diesem Tag 10,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 974,659 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.323,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,24 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Organon Company betrug jüngst 3,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Organon Company Aktie News

Werbung

Organon Company Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Organon Company nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.