S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Organon Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Organon Company-Aktien verdienen können.
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Die Organon Company-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Organon Company-Aktie an diesem Tag 10,26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 974,659 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.323,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,24 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Organon Company betrug jüngst 3,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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