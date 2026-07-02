DAX 24.790 -0,8%ESt50 6.240 -0,4%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,36 -0,9%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 56.077 -0,7%Euro 1,1455 -0,1%Öl 85,4 +0,5%Gold 3.995 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Organon Company-Performance

S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Organon Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Organon Company-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
11.76 EUR 0.00 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurde das Organon Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,63 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Organon Company-Aktie investiert hat, hat nun 10,384 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,08 USD, da sich der Wert eines Organon Company-Anteils am 15.07.2026 auf 13,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,08 Prozent vermehrt.

Organon Company wurde am Markt mit 3,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Organon Company Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Organon Company Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Organon Company nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.