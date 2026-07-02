S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Organon Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Organon Company-Aktie gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Organon Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,63 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Organon Company-Aktie investiert hat, hat nun 10,384 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,08 USD, da sich der Wert eines Organon Company-Anteils am 15.07.2026 auf 13,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,08 Prozent vermehrt.
Organon Company wurde am Markt mit 3,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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