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Profitabler Organon Company-Einstieg?

S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Organon Company-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
12.50 EUR 0.01 EUR 0.08 %
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Vor 3 Jahren wurde das Organon Company-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Organon Company-Papier letztlich bei 11,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Organon Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 899,281 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.491,01 USD, da sich der Wert eines Organon Company-Anteils am 11.11.2026 auf 13,89 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 12.491,01 USD, was einer positiven Performance von 24,91 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Organon Company eine Börsenbewertung in Höhe von 3,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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