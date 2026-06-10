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Organon Company-Investment im Blick

S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor einem Jahr abgeworfen

18.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Organon Company-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
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Am 18.06.2025 wurden Organon Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Organon Company-Anteile betrug an diesem Tag 9,88 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Organon Company-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.012,146 Organon Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.583,00 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 17.06.2026 auf 13,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,83 Prozent.

Der Organon Company-Wert an der Börse wurde auf 3,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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