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Profitabler Palantir-Einstieg?

S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingebracht

27.04.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
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Palantir-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Palantir-Anteile an diesem Tag 7,82 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.278,772 Palantir-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 182.979,54 USD, da sich der Wert einer Palantir-Aktie am 24.04.2026 auf 143,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.729,80 Prozent gesteigert.

Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 342,55 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Papiers auf 10,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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