DAX 25.550 +1,0%ESt50 6.300 +1,0%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,27 +3,7%Nas 26.874 +1,3%Bitcoin 74.471 +5,3%Euro 1,1470 -0,1%Öl 100,5 -3,2%Gold 4.341 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Anlage

S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
158.56 EUR 4.06 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das Palantir-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375,657 Palantir-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.731,78 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 567,32 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Palantir einen Börsenwert von 426,77 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palantir-Papiere an der Börse NAS war der 30.09.2020. Der Erstkurs des Palantir-Papiers lag beim Börsengang bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Palantir Aktie News

Werbung

Palantir Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palantir nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.