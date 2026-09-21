S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

21.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Palantir-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375,657 Palantir-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.731,78 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 567,32 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Palantir einen Börsenwert von 426,77 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palantir-Papiere an der Börse NAS war der 30.09.2020. Der Erstkurs des Palantir-Papiers lag beim Börsengang bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net