S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables Palantir-Investment?

12.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Palantir-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Palantir-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Palantir-Papier investiert hätte, befänden sich nun 557,414 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Palantir-Papiere wären am 09.10.2026 116.527,31 USD wert, da der Schlussstand 209,05 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.065,27 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Palantir eine Marktkapitalisierung von 500,97 Mrd. USD. Palantir-Papiere wurden am 30.09.2020 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Das Palantir-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net