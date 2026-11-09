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Palantir-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
148.94 EUR 3.42 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2023 wurden Palantir-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 5,473 Palantir-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 160,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 877,83 USD wert. Mit einer Performance von +777,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Palantir eine Marktkapitalisierung von 387,37 Mrd. USD. Das Palantir-Papier wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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