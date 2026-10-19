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S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Palantir-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
170.00 EUR 4.16 EUR 2.51 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palantir-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Palantir-Aktie an diesem Tag bei 24,69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Palantir-Aktie investierten, hätten nun 4,050 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 753,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 186,03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 653,46 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Palantir betrug jüngst 447,00 Mrd. USD. Am 30.09.2020 fand der erste Handelstag der Palantir-Aktie an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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