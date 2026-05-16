S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Palantir-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Palantir-Aktie letztlich bei 129,52 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,208 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (133,99 USD), wäre das Investment nun 10.345,12 USD wert. Damit wäre die Investition 3,45 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Palantir zuletzt 321,66 Mrd. USD wert. Am 30.09.2020 fand der erste Handelstag des Palantir-Papiers an der Börse NAS statt. Den ersten Handelstag begann das Palantir-Papier bei 10,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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