S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable PayPal-Anlage?

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PayPal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die PayPal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 40,90 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 2,445 Anteile im Depot. Die gehaltenen PayPal-Anteile wären am 04.11.2026 147,19 USD wert, da der Schlussstand 60,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,19 Prozent vermehrt.

Am Markt war PayPal jüngst 48,27 Mrd. USD wert. PayPal-Papiere wurden am 20.07.2015 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net