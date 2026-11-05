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S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PayPal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52.09 EUR -1.34 EUR -2.51 %
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Vor 10 Jahren wurde die PayPal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 40,90 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 2,445 Anteile im Depot. Die gehaltenen PayPal-Anteile wären am 04.11.2026 147,19 USD wert, da der Schlussstand 60,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,19 Prozent vermehrt.

Am Markt war PayPal jüngst 48,27 Mrd. USD wert. PayPal-Papiere wurden am 20.07.2015 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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