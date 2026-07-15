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S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PayPal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PayPal-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PayPal-Anteile bei 39,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 255,820 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (55,52 USD), wäre die Investition nun 14.203,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,03 Prozent gesteigert.

Der PayPal-Wert an der Börse wurde auf 41,74 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der PayPal-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2015. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets