S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrativer PayPal-Einstieg?

10.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PayPal-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das PayPal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PayPal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,01 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 26,309 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.372,53 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 09.09.2026 auf 52,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 45,39 Mrd. USD. Das PayPal-Papier wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Die PayPal-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net