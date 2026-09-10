S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PayPal-Aktien gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde das PayPal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PayPal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,01 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 26,309 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.372,53 USD, da sich der Wert einer PayPal-Aktie am 09.09.2026 auf 52,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,25 Prozent.
Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 45,39 Mrd. USD. Das PayPal-Papier wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Die PayPal-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.21
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.20
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.19
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.19
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.18
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets